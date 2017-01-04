Подозреваемый в подготовке терактов задержан в аэропорту Лондона

В лондонском аэропорту Хитроу задержан 50-летний мужчина, который подозревается в подготовке терактов, сообщает британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

Как отмечает Би-би-си, известно, что подозреваемый прилетел в британскую столицу из Каира.

По данным полиции, задержание было спланировано в рамках расследования дела о террористической активности за рубежом.

Кроме того, известно, что операция не связана с деятельностью организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) или с событиями в Сирии.

Также уточняется, что английская полиция провела обыски в квартире на севере Лондона.

Имя задержанного не раскрывается.