События

21:19 04.01.2017

Подозреваемый в подготовке терактов задержан в аэропорту Лондона

В лондонском аэропорту Хитроу задержан 50-летний мужчина, который подозревается в подготовке терактов, сообщает британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

Как отмечает Би-би-си, известно, что подозреваемый прилетел в британскую столицу из Каира.

По данным полиции, задержание было спланировано в рамках расследования дела о террористической активности за рубежом.

Кроме того, известно, что операция не связана с деятельностью организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) или с событиями в Сирии.

Также уточняется, что английская полиция провела обыски в квартире на севере Лондона.

Имя задержанного не раскрывается.

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