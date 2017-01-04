Берлинский террорист бежал из Германии через Брюссель

Уроженец Туниса Анис Амри, совершивший 19 декабря 2016 года теракт в Берлине с использованием грузовика, по дороге в Италию побывал в Брюсселе, сообщила в среду федеральная прокуратура Бельгии.

По ее данным, террорист прибыл из Амстердама на Северный вокзал бельгийской столицы 21 декабря около 19:00 и оставался там до 21:00 местного времени.

Преступника опознали благодаря просмотру записей камер видеонаблюдения, уточнила прокуратура. Других подробностей не обнародовано в интересах следствия, которое в Бельгии и Германии.

Как сообщалось, 19 декабря в результате наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц погибли 12 человек, около 50 пострадали.

Подозреваемый в совершении теракта уроженец Туниса А.Амри был застрелен полицейскими в Милане 23 декабря.