Обвинительный акт против Ефремова направлен в суд

Управление по расследованию совершенных преступными организациями преступлений Генеральной прокуратуры Украины направило в среду в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении главы фракции Партии регионов в Верховной Раде VII созыва Александра Ефремова, сообщает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

На своей странице в соцсети Facebook генпрокурор перечислил пять преступлений, инкриминируемых А.Ефремову, в частности, организация захвата здания Луганской областной государственной администрации (ч.3 ст.27, ст.341 УК Украины), пособничестве в захвате здания управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч.5 ст.27, ст.341 УК Украины).

Также экс-главе фракции Партии регионов инкриминируется совершение преднамеренных действий с целью изменения пределов территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией (ч. 3 ст.110 УК Украины), содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч.1 ст.258-3 УК Украины), а также государственная измена (ч.1 ст.111 УК Украины).

Как сообщалось, А.Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Кроме посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность страны, а также поддержки самопровозглашенной "ЛНР", ему также инкриминировалось незаконное завладение имуществом "Луганскугля".