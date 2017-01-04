НАБУ и САП выявили попытку незаконного отчуждения имущества ГП "Запорожцивильпроект" на 18,8 млн грн

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) завершили досудебное расследование уголовного производства по факту попытки незаконного завладения имуществом государственного предприятия "Государственный проектный институт (ГПИ) "Запорожцивильпроект" (Запорожье) на сумму 18,8 млн грн.

"Группа лиц, среди которых бывшие руководители ГП "ГПИ "Запорожцивильпроект", организовала заключение заведомо фиктивных хозяйственных договоров, направленных якобы на выполнение проектных работ, согласно которым искусственно создана кредиторская задолженность на предприятии на более чем 18,8 млн грн", – написал заместитель Генерального прокурора Украины – руководитель САП Назар Холодницкий на своей странице в соцсети Facebook в среду.

По его словам, злоумышленники, выступающие руководителями ЧП "Проектбудстандарт", которое имело дебиторскую задолженность на соответствующую сумму, взыскали с "Запорожцивильпроект" задолженность в порядке хозяйственного судопроизводства.

"В дальнейшем подозреваемые планировали во исполнение полученного решения хозяйственного суда получить сумму долга на расчетный счет ЧП "Проектбудстандарт" в результате реализации недвижимого имущества ГП "Запорожцивильпроект", которое, по странному совпадению, было оценено на сумму искусственной кредиторской задолженности, и разделить ее между соучастниками преступной схемы", – отмечает Н.Холодницкий.

Преступление было выявлено и остановлено сотрудниками правоохранительных органов Запорожской области на стадии осуществления исполнительного производства.

Подозреваемым направлено уведомление о завершении досудебного расследования и открытии материалов уголовного производства. После ознакомления стороной защиты с материалами обвинительный акт будет направлен в суд.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, ГП "ГПИ "Запорожцивильпроект" создано в 1997 году, основным видом деятельности является другая профессиональная, научная и техническая деятельность.

Владельцем доли 100% в уставном капитале госпредприятия выступает Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Уставный капитал "Запорожцивильпроект" составляет 98 тыс. грн.

По данным реестра, руководителем ГП с 1 февраля 2016 года является Алена Кашуба.