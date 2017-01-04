События

18:30 04.01.2017

Сотрудник УСБУ во Львовской области попался на взятке - Матиос

Сотрудники военной прокуратуры Львовского гарнизона задержали сотрудника Управления Службы безопасности Украины в области, который вымогал $6500, сообщил заместитель генерального прокурора Украины – главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"04.01.2017 военная прокуратура Львовского гарнизона на основании материалов и совместно с Управлением ВБ СБ Украины, в рамках контроля по ч. 3 ст. 189 УК Украины (вымогательство), задокументировала факт вымогательства с применением насилия сотрудником Управления СБ Украины во Львовской области денежных средств в сумме 6500 долларов США", - написал А.Матиос на странице в Фейсбуке.

По его данным, при получении части средств в сумме $1000 вымогателя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Деньги обнаружены в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и обыски по месту жительства сотрудника УСБУ.

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