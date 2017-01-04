События

18:29 04.01.2017

Боевики 32 раза обстреляли позиции сил АТО в среду, один украинский военный ранен

Один украинский военнослужащий получил ранения вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в среду на донецком направлении зоны проведения антитеррористической операции, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Как сообщается на странице пресс-центра штаба, с начала суток по состоянию на 18.00 4 января боевики обстреляли позиции сил АТО 32 раза. В частности, на донецком направлении из 120- и 82-мм миллиметровых минометов были обстреляны с.Троицкое Ясиноватского района и пгт Зайцево Бахмутского района, а из гранатометов и стрелкового оружия – пгт Луганское Бахмутского района, пос.Крутая Балка Ясиноватского района и г.Авдеевка.

"На мариупольском направлении они неоднократно обстреливали Водяное и Широкино из минометов, из гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Широкино, Талаковку, Павлополь. Также поселок Широкино был обстрелян их орудий БМП боевиков. На луганском направлении по Новозвановке стреляли из 120-мм минометов, а по Новоалександровке и Станице Луганской - из гранатометов", - говорится в сообщении.

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