События

18:19 04.01.2017

Онлайн-словарь современного украинского языка и сленга назвал "коррупцию" словом 2016 года

"Коррупция" стала словом 2016 года по версии словаря современного украинского языка и сленга "Мыслово".

Как сообщается на сайте онлайн-словаря, главной проблемой, которая вспоминалась на протяжении прошлого года в разных контекстах, является коррупция.

Двумя другими словами-открытиями 2016 года называют словам "оффшор" и "е-декларация", которые "также являются составляющими более широкого семантического поля коррупции, которые на протяжении года подогревали интерес к этой теме".

"Среди других важных слов в прошлом году мы выделили: банкопад - массовая ликвидация Национальным банком проблемных банков, безвиз - сокращение от словосочетания "безвизовый режим", брекзит - выход Великобритании из ЕС, зрада/перемога - лексическая пара, которая используется пользователями соцсетей для оценки политических событий", - отмечается в пресс-релизе.

Словарь "Мыслово" избирает слово года в четвертый раз. Словом 2015 года была избрана "блокада" (речь о блокаде оккупированного Крыма), словом 2014 года - "киборги" в значении "защитники Донецкого аэропорта". "Евромайдан" был избран главным словом 2013 года.

Онлайн-словарь является интерактивным проектом развития современного украинского языка и сленга, определения к которому пишут обычные пользователи.

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http://tvgid.ua/serial/89133/polosa-otchuzhdeniya-2014/
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