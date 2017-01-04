Энергоснабжение в населенных пунктах Закарпатской области восстановлено, на территории региона произошел сход двух лавин

Энергоснабжение во всех обесточенных населенных пунктах Закарпатской области восстановлено, зафиксирован сход двух снежных лавин, сообщает управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

"Вследствие ухудшения погодных условий 4 января на территории Закарпатской области зафиксирован сход двух лавин (…) - на автодороге между населенными пунктами Нересница и Широкий Луг Тячевского района. Еще одна сошла на автодороге Колочава - Хуст в районе с.Ольшаны Хустского района", - говорится в сообщении УГСЧС на странице в Фейсбуке.

По предварительным данным, снежные массы перекрыли движение четырем автомобилям. Туда направлены пожарно-спасательные подразделения. Информация о количестве людей, находящихся в транспортных средствах, уточняется.

УГСЧС также сообщает, что по состоянию на 17.00 восстановлено энергоснабжение во всех населенных пунктах области.

Как сообщалось, в Закарпатской области в среду утром из-за ухудшения погодных условий отключены от энергоснабжения 25 населенных пунктов (18 – полностью и 7 – частично).

Из-за интенсивных снегопадов на территории Закарпатской области затруднено движение транспорта на автодорогах государственного значения: М06 Киев - Чоп, Н13 Львов-Самбор-Ужгород, Н09 Мукачево-Рогатин-Львов, Р21 Долина-Хуст. На перевалах области ограничено движение большегрузного транспорта.