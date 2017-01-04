События

17:46 04.01.2017

В ДТП погиб председатель Бахмачского райсовета Черниговской области

Председатель Бахмачского райсовета Черниговской области Виталий Кочерга погиб в дорожно-транспортном происшествии на границе Черниговской и Сумской областей во вторник.

"На 52-ом году жизни трагически ушел из жизни председатель районного совета Бахмача Виталий Анатолиевич Кочерга... От имени депутатского корпуса и исполнительного аппарата областного совета выражаем глубокие соболезнования родным и близким Виталия Анатолиевича и всем, кто его знал", - говорится в сообщении на официальном сайте Черниговского облсовета.

По данным местных СМИ, В.Кочерга попал в ДТП из-за того, что ехал на повышенной скорости по обледенелой дороге, машину на скорости занесло и она вылетела в кювет, где ударилась в дерево. В то же время, местные жители сообщают, что на участке, где случилась трагедия, во вторник трасса обледенелой не была, и допускают, что чиновнику могло стать плохо за рулем.

В.Кочерга, 1965 г.р., избирался депутатом Бахмачского райсовета четвертого созыва, впоследствии, в ноябре 2015 года был избран председателем райсовета. Ранее, в 2005-2007 гг был первым замглавы райадминистрации. Также работал в государственной налоговой инспекции в Бахмаче, в том числе возглавлял ее.

Ранее, 7 ноября 2016 года, президент Украины Петр Порошенко уволил с должности главы Бахмачской райадминистрации Виктора Мищука, назначив его главой Носовской райадминистрации Черниговской области.

ВАЖНОЕ

Боевики 32 раза обстреляли позиции сил АТО в среду, один украинский военный ранен

ВСУ в 2017 году займутся профессиональным комплектованием офицерского состава

Проректор Киевской академии водного транспорта попался на взятке

Ограничения движения для грузовиков введены в трех областях Украины

В Закарпатской области из-за непогоды отключены от энергоснабжения 25 населенных пунктов

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко поздравил незаконно удерживаемых в России украинцев с Новым годом и заверил, что делает всё для их скорейшего возвращения

НАБУ и САП выявили попытку незаконного отчуждения имущества ГП "Запорожцивильпроект" на 18,8 млн грн

Сотрудник УСБУ во Львовской области попался на взятке - Матиос

Трамп назначит юриста Джея Клейтона главой SEC

Онлайн-словарь современного украинского языка и сленга назвал "коррупцию" словом 2016 года

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/30427/papashi-2011/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА