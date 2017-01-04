На встрече президентов Молдавии и Приднестровья высказана готовность к компроиссам - Додон

Кишинев. 4 января. ИНТЕРФАКС - Президент Молдавии Игорь Додон констатировал, что в ходе его рабочей встречи с главой непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадимом Красносельским стороны высказали готовность к компромиссам.

"Самое главное, что наладили хороший контакт, есть открытость и высказана готовность к компромиссам с обеих сторон. Задача поставлена - граждане по обе стороны Днестра должны увидеть конкретные результаты в течение 2017-го года. Уверен, что вместе мы её решим", - отметил в среду И.Додон, слова которого приводит пресс-служба президента Молдавии.

По мнению молдавского президента, "есть все предпосылки для того, чтобы 2017 год был успешным для совместной работы по улучшению состояния дел в отношениях между Кишинёвом и Тирасполем".

"Мы договорились, что наши коллеги в ближайшее время обсудят все вопросы, которые есть как с одной, так и с другой стороны", - отметил И.Додон.

Он также выразил надежду на то, что на следующей встрече с В.Красносельским удастся "обсудить конкретные сроки внедрения тех решений, договоренности о которых удастся достичь".

"Конечно, есть сложные вопросы, есть некоторые разные видения, но это не означает, что мы не должны садиться за стол переговоров, обсуждать и решать проблемы наших граждан. Что касается других, более сложных вопросов, пройдет время, и на основании результатов, которых добьемся сейчас, мы найдем и их решение", - сказал И.Додон.

В свою очередь, президент Приднестровья отметил важность компромиссов с Молдавией для людей, живущих по обоим берегам Днестра.

"Мы должны создать условия, чтобы люди не были заложниками политики, чтобы решения, принимаемые политиками, были во благо людей. Мы должны уважать приднестровский народ и молдавский народ и находить компромисс в любом случае", - подчеркнул В.Красносельский.

Рабочая встреча И.Додона и В.Красносельского прошла в здании городской администрации Бендер - города на правом берегу Днестра, который административно входит в состав непризнанной ПМР.

По данным пресс-службы президента Молдавии, стороны обсудили повестку и весь спектр вопросов, накопившихся за последние годы. Речь идет о проблемах в сфере образования, регистрации автотранспорта, связи, передвижения граждан, железнодорожном сообщении, признании документов об образовании и автомобильных номеров. Вместе с тем, политические вопросы не обсуждались. Была достигнута договорённость о подготовке пакета решений, который будет обсуждаться на следующей встрече на высшем уровне, планируемой в ближайшее время.