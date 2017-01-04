События

16:28 04.01.2017

Зубко поручил обеспечить круглосуточную работу оперативных штабов и пунктов обогрева

Вице-премьер – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко ввиду ухудшения погодных условий (4-9 января) поручил центральным и местным органам власти и соответствующим службам организовать круглосуточную работу оперативных штабов.

"В связи с ожидаемыми сильными снегопадами и резким снижением температуры воздуха местами до -26° поручено обеспечить постоянный мониторинг ситуации в регионах. Среди первоочередных мер: организация круглосуточной работы оперативных штабов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения населения, создание необходимых запасов горюче-смазочных материалов, одежды, медикаментов, продуктов питания и источников энергоснабжения, круглосуточное функционирование стационарных пунктов обогрева для оказания помощи населению", - цитирует вице-премьера его пресс-служба.

Г.Зубко напомнил, что, согласно прогнозу Укргидрометцентра, на Закарпатье и в Карпатах сильный снег, в горах Львовской области и высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей ожидается значительный уровень лавинной опасности. Кроме того, 6-7 января в связи с вторжением арктического воздуха ожидается резкое понижение температуры.

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