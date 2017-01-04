В КГГА предупреждают о гололедице и надвигающихся сильных морозах

В четверг, 5 января, в столице Украины ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой мокрый снег и гололедица, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

В обнародованном в среду сообщении отмечается, что 4 января в Киеве будет ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2 ° тепла.

"Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города. Пешеходам рекомендуется двигаться на тротуарах с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осмотрительными", - говорится в сообщении.

Кроме того, как напоминают в КГГА со ссылкой на синоптиков, 6-7 января в столице ожидается резкое понижение температуры ночью и днем до 11-16°С мороза (ночью 7 января по 14-19°С, местами 22°С мороза); 7 января снег, местами порывы ветра 15-18м/с, метели. На дорогах гололедица.