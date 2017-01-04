События

15:10 04.01.2017

Проректор Киевской академии водного транспорта попался на взятке

Правоохранители задержали в среду во время получения неправомерной выгоды первого проректора Киевской государственной академии водного транспорта им. гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"4 января в рамках совместной операции следователей прокуратуры Киева и сотрудников Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины задержан на получении неправомерной выгоды первый проректор Киевской государственной академии водного транспорта им. гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного. Проректор требовал 25 тыс. грн от гражданина за содействие в зачислении его на второй курс заочной формы обучения при переводе в академию с другого высшего учебного заведения", - сказано в сообщении пресс-службы.

Его задержали "на горячем" сразу после получения второй части оговоренной суммы денежных средств.

Сведения о правонарушении внесены в Единый реестр досудебных решений по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Продолжаются первоочередные следственные действия.

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