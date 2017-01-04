События

15:08 04.01.2017

Ограничения движения для грузовиков введены в трех областях Украины

Из-за сложных погодных условий - сильных снегопадов, резких порывов ветра и гололеда - введено временное ограничение движения для большегрузных транспортных средств на автодорогах в трех областях Украины, сообщает Управление безопасности дорожного движения Национальной полиции Украины.

В частности, отмечается в сообщении, по состоянию на 14:00 среды во Львовской области введено временное ограничение движения для большегрузных транспортных средств на трассе М-06 Киев - Чоп, 621-702 км (от г.Стрый до границы с Закарпатской областью) и трассы Н-13 Львов - Самбор - Ужгород, 132-156 км (от г.Турка к границе с Закарпатской обл.).

В Закарпатской области – на всех автодорогах государственного значения.

В Ивано-Франковской области – при выезде в Закарпатскую область, а также со стороны Яблунецкого перевала – автодорога Н-09 Мукачево – Ивано-Франковск – Рогатин – Львов, а также со стороны г.Долины – автодорога Р-21 Долина - Хуст.

"Национальная полиция Украина просит водителей с пониманием отнестись к ситуации и дождаться ликвидации дорожными службами последствий непогоды. Напоминаем, на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта", - призвали в ведомстве.

ВАЖНОЕ

Проректор Киевской академии водного транспорта попался на взятке

В Закарпатской области из-за непогоды отключены от энергоснабжения 25 населенных пунктов

Порошенко подписал закон о совершенствовании порядка прохождения военной службы

На Украину надвигаются сильные снегопады и мороз

На Донбассе находится около 5 тыс. российских военных

ПОСЛЕДНЕЕ

Полицейские в Одессе задержали иностранца, подозреваемого в двойном убийстве в новогоднюю ночь

Дюжину рыбаков сняли с отколовшейся льдины спасатели на Запорожье

Полиция Сум разыскивает злоумышленников, подорвавших банкомат и укравших две кассеты с деньгами

Во Львовской области в посылке из США, следовавшей в Ригу, нашли 21 нож

Убытки от пожара в зданиях компании "Электрон-Лизинг" во Львове составили 50 млн грн

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/26777/zolotoj-kapkan/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
вакансии в мелитополе
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА