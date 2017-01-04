Ограничения движения для грузовиков введены в трех областях Украины

Из-за сложных погодных условий - сильных снегопадов, резких порывов ветра и гололеда - введено временное ограничение движения для большегрузных транспортных средств на автодорогах в трех областях Украины, сообщает Управление безопасности дорожного движения Национальной полиции Украины.

В частности, отмечается в сообщении, по состоянию на 14:00 среды во Львовской области введено временное ограничение движения для большегрузных транспортных средств на трассе М-06 Киев - Чоп, 621-702 км (от г.Стрый до границы с Закарпатской областью) и трассы Н-13 Львов - Самбор - Ужгород, 132-156 км (от г.Турка к границе с Закарпатской обл.).

В Закарпатской области – на всех автодорогах государственного значения.

В Ивано-Франковской области – при выезде в Закарпатскую область, а также со стороны Яблунецкого перевала – автодорога Н-09 Мукачево – Ивано-Франковск – Рогатин – Львов, а также со стороны г.Долины – автодорога Р-21 Долина - Хуст.

"Национальная полиция Украина просит водителей с пониманием отнестись к ситуации и дождаться ликвидации дорожными службами последствий непогоды. Напоминаем, на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта", - призвали в ведомстве.