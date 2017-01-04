События

14:53 04.01.2017

Дюжину рыбаков сняли с отколовшейся льдины спасатели на Запорожье

В среду в 11.30 в Службу спасения Запорожской области поступило сообщение от местной жительницы о том, что в Каховском водохранилище между с.Балки и г.Днепрорудное, в тысяче метров от берега на оторванной льдине дрейфуют рыбаки и нуждаются в помощи.

"Для проведения спасательных работ была задействовано лодка рыболовной артели, дополнительно к месту происшествия вышел катер на воздушной подушке "МАРС 700" 1-го государственного пожарно-спасательного отряда г. Энергодар ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области", - говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой Службы в среду.

Напротив г.Днепрорудное в 300 метрах от берега в районе городской пристани на рыбацкой лодке со льдины были сняты 9 человек; напротив с.Балки в 2тыс. метрах от берега на лодке сняли со льда и вывезли на берег еще 3 человека.

"В общем спасены 12 человек, которым медицинская помощь не понадобилась", - говорится в сообщении.

ВАЖНОЕ

Проректор Киевской академии водного транспорта попался на взятке

Ограничения движения для грузовиков введены в трех областях Украины

В Закарпатской области из-за непогоды отключены от энергоснабжения 25 населенных пунктов

Порошенко подписал закон о совершенствовании порядка прохождения военной службы

На Украину надвигаются сильные снегопады и мороз

ПОСЛЕДНЕЕ

Полицейские в Одессе задержали иностранца, подозреваемого в двойном убийстве в новогоднюю ночь

Полиция Сум разыскивает злоумышленников, подорвавших банкомат и укравших две кассеты с деньгами

Во Львовской области в посылке из США, следовавшей в Ригу, нашли 21 нож

Убытки от пожара в зданиях компании "Электрон-Лизинг" во Львове составили 50 млн грн

Квартиру в сумской многоэтажке подорвал психически нездоровый житель

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/17367/zakon-dzhunglej/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА