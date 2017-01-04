Дюжину рыбаков сняли с отколовшейся льдины спасатели на Запорожье

В среду в 11.30 в Службу спасения Запорожской области поступило сообщение от местной жительницы о том, что в Каховском водохранилище между с.Балки и г.Днепрорудное, в тысяче метров от берега на оторванной льдине дрейфуют рыбаки и нуждаются в помощи.

"Для проведения спасательных работ была задействовано лодка рыболовной артели, дополнительно к месту происшествия вышел катер на воздушной подушке "МАРС 700" 1-го государственного пожарно-спасательного отряда г. Энергодар ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области", - говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой Службы в среду.

Напротив г.Днепрорудное в 300 метрах от берега в районе городской пристани на рыбацкой лодке со льдины были сняты 9 человек; напротив с.Балки в 2тыс. метрах от берега на лодке сняли со льда и вывезли на берег еще 3 человека.

"В общем спасены 12 человек, которым медицинская помощь не понадобилась", - говорится в сообщении.