События

14:52 04.01.2017

Полиция Сум разыскивает злоумышленников, подорвавших банкомат и укравших две кассеты с деньгами

Неизвестные повредили, вероятно, с помощью взрыва газа банкомат в Сумах и украли две кассеты с деньгами, сумма ущерба устанавливается, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Сумской области.

В сообщении указано, что около 4.00 сработала охранная сигнализация в одном из магазинов по улице Харьковской, 4. Прибывший наряд полиции охраны обнаружил поврежденный банкомат одного из известных банков. В ходе осмотра выявлено, что из банкомата исчезли две кассеты с деньгами, сумма ущерба устанавливается.

По словам начальника Управления полиции охраны Сумской области Александра Кананкова, этот банкомат под наблюдением полиции охраны не находился.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины и начали соответствующие проверки. По мнению правоохранителей, повреждения банкомату причинил взрыв газа, который злоумышленники, вероятно, запустили в корпус аппарата. Рассматриваются и другие версии произошедшего.

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