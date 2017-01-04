События

14:33 04.01.2017

Во Львовской области в посылке из США, следовавшей в Ригу, нашли 21 нож

Сотрудники Львовской таможни обнаружили в посылке, отправленной из США, 21 нож, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы во Львовской области.

По данным пресс-службы, ножи обнаружили при помощи рентген-системы "Рапискан" в почтовом отправлении из Нью-Йорка в столицу Латвии Ригу. Согласно маркировке, ножи изготовлены в США, Италии, ФРГ, Японии и Франции.

По результатам экспертизы, все ножи признаны холодным оружием и переданы в правоохранительные органы.

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