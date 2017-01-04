События

14:25 04.01.2017

Убытки от пожара в зданиях компании "Электрон-Лизинг" во Львове составили 50 млн грн

Убытки от произошедшего во вторник пожара в зданиях компании "Электрон-Лизинг" во Львове составили как минимум 50 млн грн, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Причины пожара устанавливаются. По указанному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

По данным департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, во время тушения пожара двоих сотрудников ГСЧС доставили в больницы. Один после медосмотра был допущен к дежурству, а второй госпитализирован. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Как сообщалось, в 13.17 3 января на втором этаже здания финансово-лизинговой компании "Электрон-Лизинг" по улице Елены Степанивны во Львове возник пожар в производственных и складских помещениях, арендуемых компаниями "Акрополис" и "УП Ренессанс". Возгорание на площади 2500 м.кв. было ликвидировано при участии более 100 пожарных в 19.50.

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