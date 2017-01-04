Квартиру в сумской многоэтажке подорвал психически нездоровый житель

Полиция установила, что квартиру в многоэтажном доме в Сумах умышленно взорвал местный житель, состоящий на постоянном учете у психиатра, он находится в реанимации.

"Как предварительно выяснили сотрудники полиции Сум, немедленно прибывшие на место происшествия, взрыв произошел в результате возгорания газовоздушной смеси. Один из жителей дома, владелец квартиры на седьмом этаже, 59-летний мужчина, состоящий на постоянном учете у психиатра с соответствующим диагнозом, после семейной ссоры умышленно открыл на кухне вентили газовой плиты, напустил в помещение газ и поджег сигарету", - сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области в среду.

В полиции напомнили, что в результате взрыва газовоздушной смеси погибла 64-летняя пенсионерка, проживавшая в квартире этажом ниже, а сам мужчина с травмами головы и термическими ожогами (около 20% поверхности тела) находится в реанимации.

К медикам за помощью также обратилась семья, проживавшая по соседству, - две женщины и двое малолетних мальчиков. Им оказана необходимая медпомощь.

По информации начальника ГУНП Сумской области Николая Лушпиенко, с места происшествия эвакуированы 64 жителя дома, расселением людей занимаются городские власти.

Как сообщала ранее пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате взрыва без последующего горения, предварительно бытового газа, 3 января вечером на 7-м этаже в десятиэтажном жилом доме в Сумах по ул.Металлургов погибла женщина, два человека спасены из-под завалов. За медицинской помощью обращались 10 человек (3 детей, 7 взрослых).

ГСЧС сообщала, что эвакуировали 33 жильцов дома с их последующим расселением. Всего в доме проживает 432 жителя, из которых нуждались расселения 101 человек: 48 человек отселены в гостиницу, остальные 53 человека самостоятельно переселились к родственникам.

По информации пресс-службы прокуратуры Сумской области, по предварительным данным, в многоквартирном доме в Сумах произошел взрыв газовоздушной смеси.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины. Досудебное расследование поручено следственному управлению Главного управления Национальной полиции в Сумской области, процессуальное руководство осуществляется прокуратурой области.

При обследовании места происшествия сотрудники взрывотехнического отдела ГУ Нацполиции в Сумской области взрывоопасных веществ, боеприпасов и их компонентов не обнаружили.

Правоохранители выставили охрану дома с целью недопущения посторонних лиц и предупреждения мародерства. Развернут передвижной пункт обогрева. В четвертом подъезде дома разрушено перекрытие между 6 и 7 этажами, повреждены перекрытия между 5-6, 7-8 этажами, межкомнатные стены, окна дома с 5-го по 8-й этажи, окна соседних домов, автотранспорт, находившийся во дворе. Всего повреждения получили 5 квартир.