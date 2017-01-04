ГПУ направила в суд дело в отношении экс-руководителя управления общественной безопасности киевского главка милиции за разгон студентов на Майдане

Департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины направил в Печерский районный суд г.Киева обвинительный акт в отношении бывшего руководителя управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в Киеве, который обвиняется в выдаче незаконного приказа на силовое освобождение Майдана Независимости 30 ноября 2013г.

В обнародованном в четверг пресс-службой Генпрокуратуры сообщении отмечается, что указанное лицо обвиняется в "исполнении с целью препятствования проведению митингов и собраний 30 ноября 2013г заведомо незаконного приказа на силовое освобождение Майдана Независимости в Киеве от участников акции протеста и предоставление этого приказа исполнителям - бойцам спецподразделения "Беркут, вследствие реализации чего были причинены телесные повреждения более 80 митингующим, то есть привело к тяжелым последствиям".

Также этому лицу инкриминируется отдание 1 декабря 2013г на ул.Банковой в г.Киеве, во исполнение указаний руководства, заведомо незаконного приказа подконтрольным работникам спецподразделения "Беркут" и военнослужащим внутренних войск МВД Украины на применение с целью препятствования проведению митингов и собраний физической силы и специальных средств к участникам акции протеста и журналистам, в результате чего были причинены телесные повреждения более 29 митингующим и 22 представителям средств массовой информации, повлекшие тяжкие последствия, а также ненадлежащее исполнение своих обязанностей, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.41, ч.3 ст.365 ч.1 ст.171, ч.4 ст.41, ст.340, ч.1 и ч.2 ст.367 УК Украины.

Кроме того, по событиям 1 декабря 2013г руководителю управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в г.Киеве инкриминируется ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, выразившеееся в необеспечении безопасности правоохранителей, в частности не предоставлении средств защиты, в результате чего получили телесные повреждения 26 бойцов внутренних войск и патрульно-постовой службы.

В Генпрокуратуре напомнили, что по результатам расследования событий, произошедших 1 декабря 2013г на ул.Банковой в г.Киеве, в организации разгона протестующих и применения к ним насилия сообщено о подозрении пяти лицам из числа руководства государства и правоохранительных органов и пяти правоохранителям (из них трем руководителям подразделений), которые выполняли эти противоправные действия.

Досудебное расследование, направленное на установление других организаторов и исполнителей преступлений, совершенных во время этих событий, продолжается.