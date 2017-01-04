События

13:21 04.01.2017

В Закарпатской области из-за непогоды отключены от энергоснабжения 25 населенных пунктов

В Закарпатской области в среду утром из-за ухудшения погодных условий отключены от энергоснабжения 25 населенных пунктов (18 – полностью и семь – частично), сообщило управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области со ссылкой на "Закарпаттяоблэнерго".

В управлении ГСЧС также напомнили, что из-за интенсивных снегопадов на территории Закарпатской области затруднено движение транспорта на автодорогах государственного значения: М06 Киев - Чоп, Н13 Львов-Самбор-Ужгород, Н09 Мукачево-Рогатин-Львов, Р21 Долина-Хуст. На перевалах области ограничено движение большегрузного транспорта.

Известно, что к настоящему времени спасатели отбуксировали 15 автомобилей, застрявших на заснеженных трассах Закарпатской области.

Ранее сообщалось, что в связи с сильным снегопадом и заносами на всех перевалах Закарпатской области с 10:00 4 января временно ограничено движение большегрузного и пассажирского транспорта.

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