Двое украинских военных ранены в зоне АТО за сутки

Двое украинских военнослужащих получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны за минувшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий никто из украинских военных не погиб, двое военнослужащих получили ранения", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

А.Мотузяник проинформировал, что на Луганском направлении в районе Попасной противник осуществил 7 провокаций с применением гранатометов и пулеметов. Каждый эпизод длился около 15 минут.

На Донецком направлении боевики продолжают применять тяжелое вооружение в нарушение Минских соглашений, в частности, активно применяются минометы на Светлодарской дуге. Во время обстрела позиций сил АТО в районе н.п. Луганское боевики выпустили 35 минометных мин. Остальные обстрелы пришлись на Авдеевскую промзону и окраины Горловки. Всего за сутки на Донецком направлении зафиксировано 14 вооруженных провокаций, 3 из них – с применением тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении ситуация остается практически неизменной: 2/3 обстрелов приходится на приморские рубежи, в частности, на участок Водяное-Широкино. Там боевики применяли бронетехнику, работали снайперы противника. В Широкино боевики выпустили по позициям украинских военных 3 минометных мины. Кроме того, режим прекращения огня нарушался на участке Марьинка-Красногоровка, Павлополь, Талаковка. Всего за сутки на Мариупольском направлении зафиксировано 18 случаев нарушения режима прекращения огня, один из них – с применением тяжелого вооружения.