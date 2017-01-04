На Украину надвигаются сильные снегопады и мороз

В ближайшие сутки погоду большей части территории Украины будет определять поле пониженного атмосферного давления и атмосферные фронты, ожидается снег, местами снегопады, а также значительное снижение температуры, сообщает Укргидрометцентр.

Временами небольшой мокрый снег, днем в восточных, Запорожской областях и в Крыму умеренные осадки. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северный, 7-12 м/с, в западных, Донецкой, Луганской, Запорожской областях и Крыму порывы 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, на побережье около 0°; днем от 3° мороза до 2° тепла, на юге страны до 5-8° тепла; в Карпатах на протяжении суток 5-10° мороза.

В Киеве временами небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный с переходом на северный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 5 января самая высокая температура днем была +8,4 в 1925 г., самая низкая ночью -26,8 в 1935 г.

6-7 января в Украине ожидаются сложные погодные условия: в южной и восточной частях временами снег, днём 6 января и ночью 7 января сильные снегопады (в Крыму и Приазовье снег с дождём, местами налипание мокрого снега, гололёд); на остальной территории 6 января небольшой, 7 января умеренный снег, днём в центральных областях местами сильный снег.

Резкое понижение температуры ночью и днём в западных, северных и большинстве центральных областей до 11-16° мороза (6 января в Карпатах до 20° мороза, ночью 7 января на западе и севере до 14-19°, местами 20-25° мороза), на остальной территории до 5-10° мороза, в Крыму и Приазовье от 2° мороза до 3° тепла.

На дорогах гололедица. Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с, 6 января в южной части, 7 января в Украине, кроме западных и восточных областей, порывы 15-20 м/с, метели.

В Киеве 6 января небольшой, 7 января умеренный снег, метели, на дорогах гололедица, резкое понижение температуры ночью 6 января до 13-15°, 7 января до 15-17° мороза; днем до 11-13° мороза. Ветер северный, 7-12 м/с, 7 января местами порывы 15-18 м/с.