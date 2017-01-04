События

12:23 04.01.2017

Позиции, занятые силами АТО на Светлодарской дуге, находятся на подконтрольной Киеву территории – Полторак

Перемещения сил АТО в Донецкой и Луганской области проходят без нарушений Минских соглашений, новые позиции, занятые на Светлодарской дуге, находятся на подконтрольной Украине территории, заявляет министр обороны Степан Полторак.

В интервью "5 каналу", говоря о н.п. Новолуганское, которое ранее было в "серой зоне", а с конца декабря там находятся украинские военные, С.Полторак отметил, что силы АТО таким образом среагировали на атаки боевиков.

"Мы не нарушаем Минские соглашения. Вообще, согласно Минским соглашениям, эта территория принадлежит Украине. Мы все перемещения делаем на своей территории", - подчеркнул он.

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