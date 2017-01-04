"Укравтодор" ограничил движение большегрузного транспорта на трассе Киев-Чоп во Львовской области из-за непогоды

Движение большегрузных транспортных средств на участке автомобильной дороги государственного значения М-06 Киев-Чоп (от г. Стрый до границы с Закарпатской обл.) с 9:00 ограничено в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Согласно сообщению пресс-службы Госагентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), соответствующие меры предприняты с целью обеспечения проезда и создания безопасных условий работы дорожной техники.

Кроме того сообщается, что 4 января в горах Львовской и высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается высокая опасность схода лавин.