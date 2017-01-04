СБУ уведомила о подозрении пятерых фигурантов дела о рейдерском захвате одного из агрохолдингов

Служба безопасности Украины в рамках расследования уголовного производства о рейдерском захвате одного из агрохолдингов провела ряд обысков на предприятиях, входящих в структуру холдинга, и уведомила о подозрении в завладении имуществом пятерых фигурантов.

"В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 УК по завладению управляющим партнером одного из крупных агрохолдингов части имущества, принадлежащего другому партнеру, Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой провела ряд обысков", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ в среду.

Следственные действия прошли в офисах предприятий, входящих в структуру холдинга, и в домах чиновников, причастных к противоправной деятельности. Во время обысков правоохранители изъяли почти $390 тыс. и 10 евро наличными, 60 кг золота в слитках, сертификаты на золотые слитки (999,9 проба) на 400 кг, документы и материалы, подтверждающие незаконную деятельность фигурантов дела.

"Пяти должностным лицам агрохолдинга уже сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются", - информируют в СБУ.