Пограничники задержали на границе три похищенные иномарки, которые разыскивались Интерполом

Три автомобиля, похищенных в России и Украине, задержали за прошедшие сутки сотрудники Госпогранслужбы на государственной границе Украины.

Как сообщает в среду пресс-служба Госпогранслужбы Украины, пограничники Луцкого отряда в пункте пропуска "Доманово" остановили автомобиль "Тойота", за рулем которого был гражданин Беларуси. Во время мероприятий пограничного контроля пограничники установили, что автомобиль в базе данных Интерпола числится как похищенный на территории России в 2013 году.

На угнанной в Украине машине через пункт пропуска "Краковец" пытался пересечь границу гражданин Германии. Пограничники Мостиского отряда по базе данных Интеропола установили, что автомобиль "Ауди" немецкой регистрации похищен.

"А в Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили похищенный в Украине автомобиль в пункте пропуска "Кучурган". За рулем автомобиля "Рено", на который произошло срабатывание базы данных Интерпола, был наш соотечественник", говорится в сообщении.

По всем трем случаям проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в г.Киев. Автомобили переданы сотрудникам Национальной полиции.