У жителя Харьковской области полиция изъяла 44,5кг конопли

Житель с.Двуречная (Харьковская обл.) хранил у себя дома 44,5кг конопли.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, наркотические растения были обнаружены и изъяты правоохранителями в ходе проведения санкционированного обыска.

"Владелец жилья не стал ничего отрицать и признался, что сорвал коноплю на одном из пустырей Двуречанского района и хранил для собственного употребления", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.