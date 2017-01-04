События

10:28 04.01.2017

У жителя Харьковской области полиция изъяла 44,5кг конопли

Житель с.Двуречная (Харьковская обл.) хранил у себя дома 44,5кг конопли.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, наркотические растения были обнаружены и изъяты правоохранителями в ходе проведения санкционированного обыска.

"Владелец жилья не стал ничего отрицать и признался, что сорвал коноплю на одном из пустырей Двуречанского района и хранил для собственного употребления", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

ВАЖНОЕ

"Укравтодор" ограничил движение большегрузного транспорта на трассе Киев-Чоп во Львовской области из-за непогоды

Российские военные на Донбассе причиняют себе увечья, не желая участвовать в боях

СБУ уведомила о подозрении пятерых фигурантов дела о рейдерском захвате одного из агрохолдингов

На всех перевалах Закарпатья закрыто движение автотранспорта

Председатель ОБСЕ: основой для проведения выборов на Донбассе является полноценное прекращение огня

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ направила в МИД письмо для согласования инициативы о запрете въезда Марин Ле Пен в Украину

Пограничники задержали на границе три похищенные иномарки, которые разыскивались Интерполом

СБУ обнаружила огромный схрон с боеприпасами в Первомайском

Украинско-польское стратегическое партнерство не имеет альтернативы и будет развиваться

Мокрый снег и гололедица на дорогах ожидаются в среду в Киеве

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
лев скорпион
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
вакансии в мукачево
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА