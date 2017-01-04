События

10:25 04.01.2017

Украинско-польское стратегическое партнерство не имеет альтернативы и будет развиваться

Президент Украины Петр Порошенко в приветствии по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Украиной и Республикой Польша отметил, что за четверть века обе страны и народы построили крепкий фундамент партнерских отношений, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

П.Порошенко подчеркнул, что высоко ценит поддержку Польского государства, которая первой из стран мира признала независимость и суверенитет Украины, и особенно благодарен за последовательные и целенаправленные усилия Польши в укреплении международного единства и солидарности с Украиной в эти сложные времена, связанные с необходимостью противостоять российской агрессии.

"Сегодняшний высокий уровень украинско-польских отношений благодаря мудрости и зрелости наших народов, которые, пройдя через испытания трагической историей, научились по-настоящему ценить взаимную дружбу и братство. Верю, что украинско-польское стратегическое партнерство не имеет альтернативы и в дальнейшем будет развиваться в духе доверия, уважения и взаимной поддержки", - говорится в поздравлении П.Порошенко президенту Польши Анджею Дуде.

Глава Украинского государства пожелал своему польскому коллеге крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и дальнейших свершений на благо Отечества, а дружественному польскому народу - мира, согласия и процветания.

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