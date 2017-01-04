События

10:19 04.01.2017

Мокрый снег и гололедица на дорогах ожидаются в среду в Киеве

В среду, 4 января, в столице Украины ожидается облачная погода с прояснениями, днем мокрый снег, на дорогах местами гололедица, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города", - говорится в обнародованном в среду утром сообщении.

Пешеходам рекомендуется двигаться на тротуарах с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осмотрительными.

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