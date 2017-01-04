Закон о Высшем совете правосудия вступит в силу 5 января

Закон о Высшем совете правосудия опубликован в среду в официальном органе Верховной Рады газете "Голос України"

Закон вступит в силу 5 января, за исключением ряда пунктов, вступающих в силу позднее.

Как сообщалось, 3 января стало известно, что закон подписал президент Украины Петр Порошенко. Он подписал этот закон во время встречи с председателем Высшего совета юстиции Игорем Бенедисюком и замглавы администрации президента Алексеем Филатовым.

"Орган, который снимает политическую составляющую в судебной ветви власти, убирает Верховную Раду из механизмов назначения, предоставления согласия на привлечение к ответственности и увольнение судей", - отметил преимущества создания этого Совета президент.

Народные депутаты приняли закон "О Высшем совете правосудия" в ночь на 21 декабря 2016 года.

Закон определяет статус, полномочия, основы организации и порядок деятельности Высшего совета правосудия. Согласно закону Высший совет правосудия является коллегиальным, независимым конституционным органом государственной власти и судейского самоуправления, который действует в Украине на постоянной основе для обеспечения независимости судебной власти, ее функционирования на основе ответственности, подотчетности обществу, формирования добропорядочного и высокопрофессионального корпуса судей.

Документ предусматривает, что Высший совет правосудия принимает решения об увольнении судей с должности и дает согласие на задержание или арест судьи. Высший совет правосудия также обеспечивает осуществление дисциплинарным органом дисциплинарного производства в отношении судей.

В настоящее время согласие на задержание и арест судьи дает Верховная Рада.

Закон дает Высшему совету правосудия полномочия вносить представления о назначении судьи на должность, создавать органы для рассмотрения дел о дисциплинарной ответственности судей, принимать решения о переводе судьи из одного суда в другой, согласовывать количество судей в суде, участвовать в определении расходов Госбюджета на содержание судов, органов правосудия, утверждать по представлению Государственной судебной администрации Украины нормативы кадрового, финансового, материально-технического обеспечения судов.

В состав Высшего совета правосудия входит 21 человек, 10 из них выбирает съезд судей из числа судей или судей в отставке, 2 назначает президент, 2 избирает Верховная Рада, 2 – съезд адвокатов, 2 – всеукраинская конференция прокуроров, 2 – съезд представителей юридических высших учебных и научных учреждений. Глава Верховного суда входит в Совет по должности.

Его членов назначают сроком на четыре года. Одно и то же лицо не может занимать должность члена Высшего совета правосудия два срока подряд. Закон прописывает порядок избрания членов Высшего совета правосудия, их права и обязанности, порядок увольнения.

Прописана структура и организация деятельности Высшего совета правосудия. Для рассмотрения дел о дисциплинарной ответственности судей Совет создает дисциплинарные палаты в состав каждой из них входит, по меньшей мере, четыре члена, значительная часть из них должна быть в прошлом судьями.