Переговоры по сирийскому урегулированию в Астане планируется назначить на 23 января

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о планах назначить переговоры по Сирии в Астане на 23 января, сообщает в среду агентство "Блумберг".

Министр уточнил, что для обсуждения деталей готовящейся встречи Турцию 9-10 января посетят российские официальные лица.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предупредил, что переговоры по сирийскому урегулированию находятся под угрозой из-за нарушений перемирия в Сирии со стороны правительственных войск и их союзников, сообщает в среду агентство "Анадолу".

Министр сказал в интервью агентству, что "если сторонники Башара Асада не прекратят нарушать договоренности о перемирии в Сирии, то переговоры в Астане могут не состоятся".

"В Сирии фиксируются факты нарушения договоренностей о перемирии. За этими нарушениями стоят боевики "Хезболлы", шиитские группировки и силы режима Башара Асада", - пояснил глава МИД Турции.

М.Чавушоглу призвал Иран повлиять на ситуацию в соответствии с обязательствами гаранта соглашения о перемирии. "Тегеран должен оказать влияние на шиитские группировки и режим Башара Асада", - сказал он.

Комментируя состав делегаций от сирийской оппозиции на готовящихся переговорах в Астане, министр подчеркнул, что Турция настаивает на том, что в них не должны участвовать сирийские курды и довела свою позицию до Москвы.

"Россия понимает позицию турецкой стороны", - добавил министр