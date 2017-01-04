События

09:23 04.01.2017

Пожар арендованного помещения на заводе "Электрон" во Львове ликвидирован

В г.Львов по ул.Елены Степановны,45 днем 3 января в пятиэтажном здании финансово-лизинговой компании "Электрон-Лизинг" на 2-м этаже в арендованных складских и производственных помещениях компании "Акрополис" возник пожар, который удалось ликвидировать лишь спустя шесть с половиной часов.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщение о возгорании поступило в Службу спасения "101" в 13.17 вторника. В 19.50 того же дня подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован на общей площади 2,5тыс. м кв.

"В результате пожара огнем уничтожены станки, сырье, материальные ценности. Спасено здание в целом. К тушению пожара от ГСЧС было привлечено 22 ед. техники и 101 человек личного состава. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

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