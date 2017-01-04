События

08:34 04.01.2017

В очередях на границе с Польшей почти 800 автомобилей

В очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей по состоянию на 8:00 стояли 780 автомобилей, сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы.

В пункте пропуска "Ягодын авто" – 200 автомобилей, в ПП "Грушив" – 120, в ПП "Рава-Русская", "Краковец" и "Угрынив" – по 100. В ПП "Устылуг" – 70, в ПП "Смильныця" – 60 и в ПП "Шегини" – 30 транспортных средств.

На границе с Венгрией в пункте пропуска "Косыно"- 20 автмобилей, в ПП "Лужанка" – 10.

На границе с Венгрией и Румынией очередей нет.

ВАЖНОЕ

Боевики с начала суток 23 раза обстреляли силы АТО на Донбассе, ранение получил боец ВСУ

Литовская прокуратура отказалась экстрадировать в РФ экс-главу антитеррористического центра Грузии

Суд не смог избрать меру пресечения Курченко

Во Львове горят склады

В Одесской области правоохранители изъяли более 70 тонн контрабандного спирта из Молдовы

ПОСЛЕДНЕЕ

ОБСЕ не устраивает статус-кво на востоке Украины - Курц

Курц посетит Киев и Москву через 2 недели

Пожар арендованного помещения на заводе "Электрон" во Львове ликвидирован

Курц снова посетит Украину в течение нескольких недель – Климкин

В результате взрыва в многоквартирном доме в Сумах погибла женщина, эвакуировано более сотни человек

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Страховщики
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа недвижимости в сфере обслуживания в Днепропетровске
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА