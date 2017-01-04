В результате взрыва в многоквартирном доме в Сумах погибла женщина, эвакуировано более сотни человек – ГСЧС

В результате взрыва без последующего горения, предварительно бытового газа, во вторник вечером на 7-м этаже в десятиэтажном жилом доме в Сумах по ул.Металлургов, 24 погибла женщина, два человека спасены из-под завалов, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Погиб один человек - женщина, два человека спасены из-под завалов. За медицинской помощью обратилось 10 человек (3 детей, 7 взрослых), из которых 8 после оказания первой медицинской помощи от госпитализации отказались. В лечебные учреждения госпитализированы 2 человека", - говорится в сообщении.

Взрывом разрушено перекрытие между 6 и 7 этажом и 7 и 8 этажами в пределах одной комнаты (около 20 кв.м), разрушено межкомнатные перегородки и стены в двух квартирах, повреждены окна с 5 по 8 этаж. В общем повреждения различного характера получили 5 квартир.

Кроме этого, проведена эвакуация 33 жильцов дома с их последующим расселением. Всего в доме проживает 432 жителя, из которых нуждались расселения 101 человек: 48 человек отселены в гостиницу, остальные 53 человека самостоятельно переселились к родственникам.

К проведению работ привлечено 212 человек и 33 ед. техники, в том числе от ГСЧС 138 человек личного состава и 17 ед. техники.

Развернуто передвижной пункт обогрева.

В связи с возможной угрозой дальнейших разрушений аварийно-спасательные работы в ночное время не проводились.