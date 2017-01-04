Для выборов на Донбассе должно пройти несколько лет после освобождения от оккупанта – Тука

После освобождения оккупированных территорий на Донбассе еще должно пройти 2-3 года, прежде чем можно будет проводить выборы, сообщает Еспресо.TV.

"Я поддерживаю официальную позицию. По меньшей мере 2-3 года после освобождения должно пройти перед любыми выборами (на оккупированных территориях Донбасса - Ред.)", - сказал заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По его словам, не будет никакой трагедии если в течение этих 2-3 лет на освобожденных территориях Донбасса будут работать военно-гражданские администрации.