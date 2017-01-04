Боевики за минувшие сутки 39 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, ранено двух бойцов ВСУ – пресс-центр АТО

Боевики за минувшие сутки 39 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук в среду утром.

"Двое наших военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении.

На мариупольском направлении из минометов противник обстреливал Широкино. Из вооружения БМП и гранатометов неоднократно вел огонь по Широкино, Павлополю, Марьинке и Водяному. По Широкино и Талаковке также огонь вели снайперы.

Из гранатометов и стрелкового боевики в течение дня неоднократно обстреливали Новозвановку, что на луганском направлении.

На донецком направлении - из 82-мм минометов - Луганское, а из гранатометов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования вели огонь по украинским позициям в районе Майорска, Зайцево, Луганского, Авдеевки и Песков.