Встреча Трампа с представителями американской разведки для прояснения ситуации с кибератаками отложена до пятницы

Встреча избранного президента США Дональда Трампа с представителями американских разведслужб для прояснения ситуации вокруг кибератак, якобы осуществлявшихся в период президентских выборов перенесена на пятницу.

"Брифинг "разведки" о так называемом "российском хакерстве" отложен до пятницы, возможно, необходимо больше времени для того, чтобы завести дело. Очень странно!", - написал Д.Трамп во вторник вечером по местному времени у себя в микроблоге в "Твиттере".

Ранее сообщалось, что избранный президент США в ближайшие день-два встретится с представителями американского разведывательного сообщества.

В прошлый четверг США ввели новые антироссийские санкции за вмешательство хакеров в ход выборов президента США, якобы имевшее место при поддержке РФ.

В частности, санкции подразумевают закрытие жилых комплексов российских дипломатов в штате Мэриленд и в Нью-Йорке, которые, как утверждают в Вашингтоне, использовались "в целях разведки".

Кроме того, госдепартамент объявил 35 российских дипломатов, работавших в Вашингтоне и Сан-Франциско, персонами нон грата, 29 декабря им было предписано покинуть США в течение 72 часов.