События

00:22 04.01.2017

Глава МВД Бельгии пообещал наказать авторов расистских постов в социальных сетях в адрес жертвы теракта в Стамбуле

Министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон решительно осудил сообщения расистского характера, появившиеся в социальных сетях по случаю гибели во время теракта на Новый год в дискотеке Стамбула Reina 23-летнего молодого человека, имеющего турецкое и бельгийское гражданство, Керима Акыла.

"Авторы этих сообщений будут наказаны", - заявил Я.Ямбон фламандскому телеканалу VRT вечером во вторник.

Расистские посты появились в связи с намерением семьи похоронить Керима в Бельгии.

При этом глава МВД напомнил, что специальная бригада в правоохранительных органах Бельгии с прошлого года ведет розыск тех, кто выражает в интернете расистскую позицию. По его словам, есть необходимость "патрулировать виртуальный мир так же, как реальный".

"Мой сын родился и вырос здесь. Все его знали", - в свою очередь заявил отец погибшего молодого человека Али Акыл телеканалу VRT.

"Я не стал хоронить Керима в Турции, я перевожу его в Бельгию. Я принадлежу этой стране. А эти расисты - несчастные люди. Я вовсе не зол на них. Они не отдают отчета в своих действиях", - сказал А.Акыл.

"Я только молю бельгийский народ, чтобы было немного понимания", - добавил он.

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