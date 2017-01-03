События

23:04 03.01.2017

В результате взрыва в многоквартирном доме в Сумах погибла женщина – ГСЧС

В результате взрыва во вторник вечером в многоквартирном доме в Сумах погибла женщина, два человека спасены из-под завалов, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"3 января, в 20:41 в г. Сумы, в квартире на 6 этаже 10-этажного жилого дома произошел взрыв без последующего горения (предварительно бытового газа)", - говорится в сообщении.

В результате взрыва, отмечают в ведомстве, разрушено перекрытие между 5 и 6 этажами в пределах одной комнаты (20 кв.м), разрушено межкомнатные перегородки в квартирах на 5 и 6 этажах, нарушена целостность перекрытия между 6 и 7 этажами без последующего обвала на площади около 20 кв.м.

В результате происшествия погиб один человек - женщина, два человека спасены из-под завалов. Проведена эвакуация жителей дома.

На месте происшествия от ГСЧС работает 29 человек личного состава и 9 единиц техники.

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