В очередях на границе с Польшей почти 1200 автомобилей

1180 автомобилей стояли в очередях на границе с Польшей по состоянию на 22 часа, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Самые крупные очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Краковец" – 300 и "Рава-Руська" – 200 автомобилей.

В ПП "Ягодын авто" – 180 транспортных средств, в ПП "Грушив" – 150, в ПП "Шегини" – 140, в ПП "Угрынив" – 100, в ПП "Смильныця" – 60, в ПП "Устылуг" – 50.

На границе со Словакией в ПП "Ужгород" – 20 автомобилей, в ПП "Малый Березный" – 10.

На границе с Венгрией в ПП "Тиса" – 40, в ПП "Лужанка" и «Вилок» – по 20 транспортных средств.

На границе с Румынией в ПП "Порубне" – 60 автомобилей, в ПП "Солотвыно" – 30.