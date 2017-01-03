МИД Украины возмущен заявлением французской кандидатки в президенты в поддержку российской оккупации

Министерство иностранных дел Украины возмущен высказыванием кандидатки на пост президента Франции Марин Ле Пен относительно территориальной целостности Украины, сообщает пресс-центр украинского внешнеполитического ведомства во вторник ночью.

"МИД Украины выражает возмущение в связи с тем, что одна из кандидатов предвыборной кампании во Франции Марин Ле Пен позволила себе заявления в поддержку временной оккупации и попытки аннексии Россией Автономной Республики Крым и г.Севастополь", - говорится в сообщении.

Действия государства-агрессора, напоминают в ведомстве, были решительно осуждены всеми цивилизованными странами мира, что подтверждается резолюциями ГА ООН 2014 и 2016, а также многочисленными решениями и документами ЕС, НАТО, Совета Европы. "В ответ на преступные действия Кремля Франция, вместе с другими партнерами по Большой семерке и ЕС, ввела против России санкции, отмена которых возможна только после прекращения российской агрессии против Украины и деоккупации Крыма и Донбасса", - подчеркивает МИД.

"Делая заявления, которые полностью повторяют кремлевскую пропаганду, французский политик проявляет неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины и полностью игнорирует фундаментальные принципы международного права. В этой связи напоминаем, что подобные заявления, а также действия в нарушение украинского законодательства, обязательно будут иметь последствия, как это уже было в случае отдельных французских политиков, которым запрещен въезд в Украину", - сказано в комментарии.

В ведомстве выразили надежду, что французская общественность даст принципиальную оценку "такой безответственной риторике одной из претенденток на высший пост Франции".