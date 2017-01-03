В Кропивницком ликвидирован подпольный водочный цех

Деятельность подпольного производства контрафактной ликероводочной продукции прекратила в Кропивницком Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой.

"Сырье для производства (спирт) местный делец получал с Черкащины. Затем в кустарных условиях он изготавливал водку, коньяк или настойки. Фальсификат разливался в антисанитарных условиях в пятилитровую пластиковую тару и продавался на территории Кропивницкого и области", - говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины, обнародованном во вторник.

На месте подпольного производства правоохранители изъяли 1,5тыс. литров готовой коньячно-водочной продукции и 100 литров спирта. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.204 Уголовного кодекса Украины (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Следственные действия продолжаются.