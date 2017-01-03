Париж может стать новым домом для 20 тыс. работников британского финсектора после Brexit

Париж может привлечь 20 тыс. работников британской финансовой отрасли в связи с переводом операций банков и финансовых компаний из Лондона, который, как ожидается, начнется в ближайшие недели, прогнозирует группа Europlace, занимающаяся продвижением французской столицы.

Как пишет The Independent, в феврале представители Europlace проведут встречи с банковскими топ-менеджерами в Лондоне, чтобы рассказать обо всех преимуществах Парижа перед другими европейскими городами, включая Франкфурт.

В материалах Europlace говорится, что в Париже уже работают свыше 180 тыс. финансистов, что в городе находится крупнейший рынок облигаций в Европе и второй по величине пул управляющих компаний региона.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует начать переговоры об условиях выхода из Европейского союза (Brexit) до конца марта, и европейские города все активнее борются за право принять "финансовых беженцев" из Лондона.

По данным The Guardian, банки уже в феврале сообщат акционерам обновленную информацию о потенциальных планах перевода операций из Лондона в другие европейские финансовые центры.

В настоящее время банки со штаб-квартирами или дочерними компаниями в Лондоне завершают работу над планами для различных сценариев Brexit, уточняя объемы операций, которые необходимо вывести из британской столицы, чтобы сохранить отношения с международными клиентами, отмечает издание.