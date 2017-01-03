Полиция задержала лжеминера гостиницы в Виннице

Сотрудники полиции задержали в г.Винница местного жителя, который в ночь на 2 января позвонил по телефону в полицию и сообщил о минировании гостиницы.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области, нетрезвого 23-летнего правонарушителя полицейские задержали возле "заминированного" им здания сразу же после звонка, совершенного в 3:30 ночи, благодаря чему эвакуировать из помещения гостиницы правоохранителям никого не пришлось.

"Как выяснилось, молодой мужчина хотел снять комнату в гостинице, но администратор отказала ему из-за состояния чрезмерного опьянения. Это возмутило посетителя, и он решил отомстить, сообщив полицию о минировании помещении гостиницы", - говорится в сообщении.

Следственный отдел полиции открыл уголовное производство по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Правонарушителю угрожает до 6 лет лишения свободы.