События

18:16 03.01.2017

Боевики с начала суток 23 раза обстреляли силы АТО на Донбассе, ранение получил боец ВСУ

С начала суток и по 18.00 вторника боевики совершили 23 вооруженные провокации против сил антитеррористической операции на Донбассе, в результате чего один боец Вооруженных сил Украины получил ранение, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Мариупольском направлении из вооружения БМП и гранатометов оккупанты неоднократно вели огонь по Широкино, Павлополю, Марьинке и Водяному. По Широкино и Талаковке также огонь вели снайперы", - говорится в сводке пресс-центра, обнародованной на странице в "Фейсбук".

Кроме этого, из гранатометов и стрелкового оружия боевики в течение дня многократно обстреливали Новозвановку, что на Луганском направлении.

На Донецком направлении - из 82 миллиметровых минометов НВФ наносили удары по н.п.Луганское, а из стрелкового оружия – по н.п.Зайцево и Луганское.

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