Литовская прокуратура отказалась экстрадировать в РФ экс-главу антитеррористического центра Грузии

Генпрокуратура Литвы отказала России в выдаче бывшего главы Антитеррористического центра Грузии Зураба Майсурадзе.

"Просьба о выдаче Зураба Майсурадзе для уголовного преследования представлена по политическим мотивам и в связи с проводимой Российской Федерацией внешней политикой в отношении Грузии", - говорится в сообщении надзорного ведомства Литвы, распространенном во вторник.

Решение прокуратуры еще должен утвердить Вильнюсский окружной суд.

Ранее литовские СМИ сообщали, что Россия объявила З.Майсурадзе в международный розыск по подозрению в совершении преступлений, связанных с терроризмом.

Литовские пограничники задержали З.Майсурадзе 3 декабря. Он был задержан по инициативе России на основании ордера Интерпола сразу по прилете из Киева в Вильнюс.

7 декабря исполняющий обязанности министра внутренних дел Литвы Томас Жилинскас сообщал, что экс-глава антитеррористического центра Грузии решением литовского суда был отпущен под залог.

Со своей стороны Генпрокуратура Литвы сообщала, что был проведен допрос З.Майсурадзе, он дал разъяснения.

"За короткий период поступила различная информация, которая позволила дать оценку ситуации. Прокурор принял решение заменить арест на другую меру пресечения", - заявил журналистам представитель ведомства.