Прокуратура через суд требует вернуть из незаконного владения два общежития НАУ в Киеве

Киевская местная прокуратура №7 в суде требует вернуть из незаконного владения помещения двух общежитий Национального авиационного университета (НАУ), расположенных на ул.Ветряные горы в Подольском районе столицы.

"В 2015 году указанные здания площадью 964,9 м² и 1076,96 м², находящихся в сфере управления Министерства образования и науки Украины и закрепленных на праве хозяйственного ведения за Национальным авиационным университетом, были незаконно изъяты из государственного владения и в дальнейшем перепроданы частному лицу", - говорится в обнародованном во вторник пресс-службой прокуратуры г.Киева

Учитывая выявленные нарушения, местной прокуратурой заявлен иск в Подольский райсуд г.Киева с требованием вытребовать указанное имущество из чужого незаконного владения и вернуть его территориальной громаде столицы.

"Кроме того, по данному факту правоохранительными органами столицы зарегистрировано и расследуется уголовное производство по ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины", - говорится в информации.

Сейчас с целью недопущения дальнейшего отчуждения объектов недвижимого имущества по ходатайству местной прокуратуры на спорное имущество наложен арест. Следствие продолжается.