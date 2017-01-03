События

17:14 03.01.2017

Во Львове горят склады

Во вторник в 13.17 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на 2-м этаже здания во Львове по ул.А.Стороженко,32, где расположено производственное помещение частного предприятия, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"На место происшествия немедленно по повышенному номеру вызова были отправлены пожарно-спасательные подразделения №2, 4, 3, 30, 29, 31, 1 и части специальной пожарной техники Отряда технической службы г.Львова. Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили возгорание на 2-м этаже здания в производственном помещении частного предприятия", - говорится в информации.

В 16.15 пожар локализован на площади ориентировочно 900 кв.м. Угрозы распространения огня нет. Продолжается ликвидация пожара. На месте происшествия работает 62 спасателя и 12 единиц основной техники.

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