События

17:00 03.01.2017

Украинец вез через КПВВ пособницу НВФ и скрытые товары

На линии разграничения пограничники Краматорского отряда во вторник остановили для проверки автомобиль "Рено Кенго", в котором выявили женщину, предположительно являющуюся пособницей незаконных вооруженных формирований (НВФ) и скрытые товары народного потребления.

"Иномаркой на выезд на неконтролируемую территорию через КПВВ "Марьинка" ехал гражданин Украины. В ходе проведения проверки документов пограничники установили, что пассажирка авто 1990 года рождения разыскивается правоохранительными органами, как подозреваемая в возможном пособничестве незаконным вооруженным формированиям. Данную гражданку передано сотрудникам Национальной полиции", - говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

В дальнейшем также был проведен дополнительный осмотр автомобиля. Как результат, в его конструктивных особенностях были обнаружены товары народного потребления, в том числе средства для удаления ржавчины, утеплители, силикон, шлифовальная сетка, батарейки и тому подобное. Данные товары переданы сводной мобильной группе для принятия правового решения.

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